РИАМО - 24 сен. 18-летний студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, пришел в сознание, сообщает Nation News.

Молодой человек был ранен при задержании и все этом время находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи ампутировали ему левую ногу.

По данным СМИ, юноша лежит в отдельной палате под круглосуточной охраной полицейских.

Утром 20 сентября Бекмансуров устроил стрельбу из дробовика на территории Пермского госуниверситета. Жертвами стали 6 человек. Сегодня число пострадавших увеличилось до 47.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что нападения на учебные заведения, подобные трагедии в Перми, связаны с деструктивным влиянием на подростков интернета и компьютерных игр.