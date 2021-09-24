РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 сен. Прокладку 2,3 тыс. м новых труб и модернизацию 21 водопроводной камеры завершают в ходе второго этапа масштабной реконструкции магистральных водопроводных сетей в Балашихе, это поможет обеспечить чистой водой жителей микрорайонов Железнодорожный, Ольгино, Северный, Южный и Кучино, сообщается на сайте администрации округа.

Реконструкция водопроводных сетей проводится в рамках государственной программы развития инженерной и коммунальной инфраструктуры. На реализацию первого и второго этапов работ из областного и муниципального бюджетов выделено 158 млн рублей.

«Данный проект преследует сразу несколько целей: убрать вторичные загрязнения, поступающие из изношенных труб, снизить аварийность до минимума. Конечно, есть стратегические цели. У нас по факту появляется возможность переключения потока воды между ВЗУ, то есть мы можем проводить профилактические и ремонтные работы без отключения водоснабжения», – сказал генеральный директор Балашихинского водоканала Сергей Степашин.

Он добавил, что после проведения первого этапа работ, который завершился в 2020 году, от жителей получают положительный отклик. Тогда заменили запорную арматуру и водопроводные сети протяженностью более 2,8 тыс. м. Сейчас подходит к завершению второй этап реконструкции, который предусматривает прокладку 2,3 тыс. м новых труб и модернизацию 21 водопроводной камеры.

По словам начальника управления ЖКХ администрации Балашихи Юлии Смирновой, в микрорайоне Железнодорожный из-за проблем с качеством водоснабжения поступало очень много жалоб от жителей.

«Водоканалом были проведены большие работы по системы водоснабжения: были реконструированы водозаборные узлы, установлены станции обезжелезивания», – отметила Смирнова.