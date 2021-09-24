РИАМО - 24 сен. 30-летнего жителя Орехово-Зуевского округа подозревают в причинении смерти по неосторожности своему 23-летнему знакомому, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 23 августа 2021 года молодые люди на водоеме Горский катались на гидроцикле. Во время поворота водитель гидроцикла не обеспечил безопасность своего пассажира, в результате чего не одетый в спасательный жилет пассажир упал в воду и утонул.

На допросе у следователя подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.

Следователем произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы и подозреваемый, а также специалист Государственной инспекции по маломерным судам, получено заключение судебно-медицинской экспертизы.

В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.