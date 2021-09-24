РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 сен. В Домодедове за сутки выявили 44 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 13 154 случая Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 1008 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 441 617 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 8 120 человек. Выздоровели и выписались 386 313 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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