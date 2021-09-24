РИАМО - 24 сен. 82% опрошенных жителей России знают и слышали о предстоящей переписи населения, 69% планируют принять в ней участие. Такие результаты показал сентябрьский опрос, проведенный с помощью исследовательской платформы Mail.Ru Group в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения.

Уверенное знание о переписи демонстрируют 48% респондентов (в июне такой ответ дал 41%, в марте — 39%), слышат впервые — всего 13%. 63% их тех, кто знает о переписи, знают еще и о том, что она начинается 15 октября. Это самый высокий показатель осведомленности за весь период исследования с лета 2020 года (уровень неосведомленности на момент первого переноса даты переписи достигал 72%).

69% опрошенных планируют принять участие в переписи, еще 19% определятся непосредственно перед переписью и лишь 4% однозначно и категорично не намерены участвовать. Процент тех, кто точно не хочет принимать участие, один из самых низких за все опросы с 2020 года.

56% респондентов планируют принять участие в переписи через госуслуги, 29% будут ждать переписчика, 10% планируют посетить стационарный участок/МФЦ.

Более 65% опрошенных считают, что проведение переписи необходимо для страны и только 13% с этим не согласны. Доля считающих, что проведение переписи не нужно, остается стабильной с августа 2020 года и не превышает 15%. Доля уверенных в необходимости проведения переписи увеличивается — за последние 3 месяца (с предыдущего опроса) преимущественно за счет аудитории 18-24 лет.

Как показало исследование, полностью согласны с тезисом «Участвуя в переписи, я влияю на свое будущее» 25% респондентов, когда в июне и годом ранее — 19%. Скорее согласны сейчас — 20%, частично — 28%. Полностью не согласны лишь 10% — за время исследования эта категория сократилась почти на треть. В июне последний пункт выбирало 12%, в а августе 2020 года — 13% опрошенных.

«Судя по данным, за 1,5 года информационной кампании мы видим рост желающих переписаться онлайн до 56% — это интересный и даже уникальный исследовательский кейс. Представленные итоги показывают, что изучались не только информированность разных аудиторий и факторы, которые влияют на отношение к переписи, но и готовность в знакомом для части аудитории проекте принять участие в новом, непривычном формате», — отметила профессор, заведующая кафедрой маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова, главный редактор журнала «Маркетинг и маркетинговые исследования» Ирина Скоробогатых.

По ее словам, этот фактор, очевидно, сформировал запрос на проведение регулярных «замеров» с привлечением технологий такой панели, как MRG — они обеспечивают четкий подбор респондентов. Для подобных проектов это становится существенным условием для выбора альтернативы классической социологии.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».