РИАМО - 24 сен. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1008 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировали 441 617 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб.

С началом осеннего сезоне в ряде регионов России произошел рост заболеваемости коронавирусом. Медики напоминают, что сохранить здоровье и спасти свою жизнь можно с помощью прививки.

Также врачи в преддверии зимы советуют прививаться от гриппа. Однако необходимо помнить о перерыве между вакцинациями.

Вакцинация от гриппа и коронавируса проходит бесплатно.

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