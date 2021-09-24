РИАМО - 24 сен. В квартире жилого дома на улице Боженко в столице нашли тела парня и девушки, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

По данным СМИ, погибшие были курсантами полицейской академии, обоим было по 19 лет. Их тела нашли в ванной. Еще в доме нашли мертвого котенка.

Предварительной причиной гибели молодых людей могло стать отравление. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Началась доследственная проверка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.