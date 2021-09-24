РИАМО - 24 сен. В Подмосковье заработали еще 123 центра образования «Точка роста», которые открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Новые образовательные центры открылись в более чем 40 городских округах. Теперь в регионе 242 таких центра», – сказала зампред правительства Подмосковья - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что главной задачей центров является обеспечение равных условий для получения качественного образования вне зависимости от места проживания детей.



Зампред добавила, что «Точки роста» – важный федеральный проект, который позволяет ребятам даже из отдаленных территорий обучаться с использованием передовых технологий. Речь идет о цифровых лабораториях по физике, химии и биологии, роботах-манипуляторах, конструкторах для программирования.

«До конца 2024 года мы откроем еще свыше 500 центров. Таким образом во всех сельских школах появятся «Точки роста», – резюмировала Каклюгина.