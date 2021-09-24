РИАМО - 24 сен. С начала текущего года Московскую область посетили свыше 10,2 млн туристов, сообщает пресс-служба подмосковного комитета по туризму.

Самые популярные места среди отдыхающих в регионе: Сергиев Посад – свыше 1 млн туристов с начала года, Истра – более 400 тыс. туристов, Коломна и Зарайск – более 100 тыс. туристов, парк «Патриот» в Кубинке.

Летом в отелях Подмосковья наблюдался ажиотаж на заселение – это более 90% номеров в гостиницах области на весь сезон. Высокий спрос отмечался и на бронирование коттеджей для отдыха.

В прошлом году регион посетило более 11 млн человек. Подмосковье в период пандемии активно посещали москвичи, а у жителей России пользовалась спросом санаторно-курортная база области.

Московскую область признали лидером национального туристического рейтинга 2020 года, составленного журналом «Отдых в России» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

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