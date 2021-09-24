РИАМО - 24 сен. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму признаны состоявшимися, сообщает ТАСС.

Трехдневные выборы в Госдуму 8 созыва в России прошли с 17 по 19 сентября.

На выборах в Госдуму по федеральному округу после обработки 100% протоколов УИК победила партия «Единая Россия», набрав 49,82% голосов избирателей.

Второе место заняла КПРФ с 18,93% голосов избирателей, третье — ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму прошло пять партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», а также партия «Новые люди».

Так, единороссы получили 324 мандата. КПРФ получила 57 мандатов против 42 за прошлый созыв, а ЛДПР – 21 вместо 39.

Также число мандатов увеличила и партия «Справедливая Россия - За правду», получив 27 мандатов против 23. А партия «Новые люди», впервые вошедшая в Госдуму, получила 13 депутатских мандатов.

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