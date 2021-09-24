РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 сен. Мытищинский историко-художественный музей присоединяется к экологической программе по сбору и утилизации отслужившего электронного и электрического оборудования «Школа утилизации: электроника», сообщается в Instagram-аккаунте музея.

В Мытищах акция состоится 27-29 сентября. Она позволит бесплатно сдать старую списанную офисную и бытовую технику на утилизацию.

Принимаются: компьютерное, электронное, электрическое, оптическое, утратившее потребительские свойства, оборудование (компьютерная, офисная, бытовая техника); электроинструменты; научная и медицинская техника; телефоны и персональные гаджеты; запчасти и аксессуары; химические элементы питания: батарейки, аккумуляторы, за исключением радиоактивных картриджей и оборудования.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда рационального природопользования.