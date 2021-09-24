РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. Спортсмены МУ СШОР «Фаворит» и КСК «Фаворит» подмосковного Подольска отличились на региональных соревнованиях «Осенний кубок федерации конного спорта города Москвы по конкуру», сообщает администрация клуба.

Соревнования прошли в КСК «Виват, Россия!» в деревне Орлово Ленинского городского округа. В первый день соревнований на маршруте с высотой препятствий 60 см первое место заняла Ксения Шевченко на Интенданте; с высотой препятствий 80 см - снова Шевченко на Интенданте, Мария Диденкова на Ранете и Дарья Скорицкая на Каракезе.

Во второй день соревнований на маршруте с высотой препятствий 70 см второе место снова у Шевченко на Интенданте; с высотой препятствий 90 см - у Варвары Хлаповой на Кедре, третье - у Марии Диденковой на Ранете; с высотой препятствий 105 см - у Анастасии Тен на Каракезе. На маршруте с высотой препятствий 115 см в общем зачете первое место у Александра Корьякова на Аль Пассо.

В третий день соревнований на маршруте с высотой препятствий 120 см первое место у Корьякова на Аль Пассо.

Администрация школы и клуба пожелала спортсменам мастерства и спортивного совершенствования.