РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. Вблизи дома №14 на улице Лобачева в Подольске отремонтировали железобетонный колодец, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Основным назначением смотровых колодцев, смонтированных на наружных инженерных сетях, является возможность проверки состояния и при необходимости ремонта систем водопровода и канализации.

Обслуживание и содержание таких колодцев в надлежащем техническом состоянии находятся в ведении ресурсоснабжающей организации МУП «Водоканал». Необходимость в проведении ремонтных работ определяется по результатам обследования сетей водоснабжения и водоотведения, а также по заявкам от жителей города, поступившим в диспетчерскую службу и на портал «Добродел».

Позвонить в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» Подольска можно по телефону: 8(496)754-00-53.