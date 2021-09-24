РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. В матче 18-го тура чемпионата Подольска по футболу «Водоканал» со счетом 5:0 обыграл «Парковый». Победа принесла команде первое место, сообщает пресс-служба предприятия.

Чемпион прошлого сезона - команда «Десна» - осталась на втором месте, отстав на 2 очка. Третье место и бронзовые медали досрочно обеспечил себе «Парковый».

После завершения матча состоялась церемония награждения победителя и призеров чемпионата. В ней приняли участие президент Подольской федерации футбола Юрий Поляков, директор МУП «Водоканал» Подольска Михаил Семин, депутат горсовета Николай Андреев и директор спортивного комплекса «Подолье» Михаил Федосов.

После завершения чемпионата разыграют Кубок Подольска по футболу. Действующим обладателем трофея является команда «Водоканал», которая в финале турнира в прошлом году обыграла «Сокол».