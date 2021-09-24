РИАМО - 24 сен. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что финальная явка на выборах в российский парламент составила 51,72%, сообщает РИА Новости.

Трехдневные выборы в Госдуму 8 созыва в России прошли с 17 по 19 сентября.

На выборах в Госдуму по федеральному округу после обработки 100% протоколов УИК победила партия «Единая Россия», набрав 49,82% голосов избирателей.

Второе место заняла КПРФ с 18,93% голосов избирателей, третье — ЛДПР с 7,55%.

Избиратели голосовали по федеральным партийным спискам (прошедшие пятипроцентный барьер партии поделят между собой 225 мест в Госдуме) и за кандидатов в одномандатных округах (победители получат остальные 225 мест в ГД).

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