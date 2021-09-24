РИАМО - 24 сен. Количество отказов от участия в онлайн-голосовании на прошедших выборах составило менее 1%, сообщает ТАСС.

Трехдневные выборы в Госдуму 8 созыва в России прошли с 17 по 19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе в Москве.

Глава ЦИК России Элла Памфилова объявила выборы-2021 состоявшимися.

Победу одержала партия «Единая Россия», набрав 49,82% голосов. Второе место заняла КПРФ с 18,93% голосов избирателей, третье — ЛДПР с 7,55%.

Ранее подробные данные транзакций онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве опубликовали на сайте наблюдения за дистанционным электронным голосованием в столице.

Выборы‑2021: главное о трехдневном голосовании в Москве и Подмосковье>>