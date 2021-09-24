РИАМО - 24 сен. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что к следующим федеральным выборам в России создадут новую единую платформу для голосования, сообщает РИА Новости.

Трехдневные выборы в Госдуму 8 созыва в России прошли с 17 по 19 сентября.

Центральная избирательная комиссия России уже распределила места в восьмом созыве Госдумы. Так, единороссы получили 324 мандата.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов говорил о том, что процедура электронного голосования нуждается в совершенствовании.

Выборы‑2021: главное о трехдневном голосовании в Москве и Подмосковье>>