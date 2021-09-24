РИАМО - 24 сен. За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1277 граждан, за период пандемии в городе выздоровели 1 479 958 пациента, сообщает оперштаб Москвы.

При этом в городе выявили 2893 новых случая Covid-19. С начала пандемии всего зарегистрировано 1 614 504 случая заболевания.

За сутки госпитализировано 809 человек. На ИВЛ в больницах находятся 304 человека. За сутки скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден коронавирус.

Москвичам напомнили, что вакцинация поможет победить пандемию. Привиться можно в поликлиниках или в популярных общественных местах, где работают выездные бригады врачей.