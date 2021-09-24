Несколько дней назад на сайтах вроде «Авито» появились объявления о продаже мест в очереди за новыми моделями iPhone. В некоторых объявлениях стоимость услуги доходила до 200 тысяч рублей, хотя ажиотаж из-за новинок Apple в Москве угас, и большие очереди не собираются уже несколько лет. Жители столицы рассказали РИАМО, почему они готовы стоять холодной ночью у магазинов и пользуется ли их предложение спросом.

Максим, 20 лет:

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«Выставить объявление на сайт мне предложил друг. Я подумал, почему бы и нет? Это легкие деньги, а если богатым некуда их девать, и они готовы платить за место в очереди, чтобы получить новинку именно в стартовый день продаж, то почему бы на этом не заработать? Некоторые ведь все равно хотят получить этот телефон первыми, даже несмотря на отсутствие ажиотажа.

Я решил, что простоять одну ночь у дверей магазина мне несложно, хоть в объявлении я и уточнил, что цена оправдана плохой погодой. Это ведь шанс получить за несколько часов хотя бы 25 тысяч рублей, при этом ничего не делая. Правда, заинтересованных покупателей я так и не дождался, разве что звонили какие-то шутники.

А вот моему другу пару раз звонили с предложениями, но пытались сбить цену. Он отказывал, чтобы не продешевить, в итоге так никому и не ответил согласием. Знаю, что он прикидывал, не поехать ли ему к re:Store, чтобы подождать покупателей и договориться с кем-то на месте».

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Олег, 24 года:

«Свое объявление я выставлял за 50 тысяч рублей два дня назад, но на него так никто и не откликнулся. О том, что за iPhone давно не происходит побоищ у дверей магазинов я знал, но это меня не отпугнуло, потому что я не особо и рассчитывал на успех. Просто подумал, а вдруг кто-нибудь купит мое место?

Сам я вообще не пользуюсь техникой Apple, потому что считаю, что это бессмысленная трата денег, у меня обычный телефон. Я искренне не понимаю тех, кто готов недоедать и откладывать последние деньги на смартфон покруче и переплачивать, чтобы первым подержать его в руках.

Знакомый сказал мне, что в числе тех, кто старается как можно скорее купить этот телефон, часто оказываются блогеры – дети богатых родителей, которые хотят сделать обзор на телефон или показать его распаковку.

Если бы на мое объявление откликнулись, то за указанную мною сумму я бы действительно постоял у магазина».

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Игорь, 20 лет:

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«Изначально у меня в объявлении стоял ценник в 80 тысяч рублей, но затем я снизил цену. В интернете писали, что история с очередями закончилась еще пару лет назад, но я считаю, что в Сети не всегда пишут правду о том, как устроена продажа мест, будут ли покупатели и сколько стоит брать за это денег. Нужно идти и проверять самому, оценивать обстановку.

Правда, как оказалось, я ошибся с датой и приехал туда 23 сентября – нужно было ехать на день позже. При наличии спроса можно было бы и побороться за хороший номер в очереди. Кстати, мне неоднократно звонили реальные покупатели и задавали вопросы, пытались торговаться. Я говорил, что у меня возможно купить место только при наличии бронирования, то есть заранее скинуть мне тысячу. Так я буду уверен в покупателе и не останусь ночью голодным. Конечно, я обещал подтвердить свою личность и доказать, что я не мошенник, но люди сливались.

Мне также предлагали заплатить меньше. Но за 10 тысяч стоять в очереди я отказался, потому что рассчитывал на большее – продавать услугу за такие деньги можно разве что от безысходности».

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Евгения, 18 лет:

«Я выложила объявление по приколу, но мне позвонили более 10 человек. Некоторые предлагали заплатить даже больше, чем указано, чтобы я поехала и постояла за них в очереди в другом городе, например, за 40–50 тысяч рублей, но я отказывала. Честно говоря, такой спрос удивил меня, поскольку я заранее позвонила по парочке подобных объявлений и узнала, что у людей практически нет покупателей.

В итоге мы договорились с покупателем за указанную мною цену – 18 тысяч рублей. У человека есть деньги, он хочет все и сразу, а стоять самому не видит смысла. Поэтому мне предстояла ночная поездка на Пушкинскую, с собой я запаслась теплыми вещами и захватила сардельку с пюре для перекуса.

Прежнего ажиотажа уже нет, но, возможно, у некоторых людей отпечаталась в подкорке мысль о том, что он может быть, ведь так происходило долгое время».

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Марина, 19 лет:

«Я решила выложить объявление, потому что увидела похожие в большом количестве в интернете. На успех особо не рассчитывала: повезет, значит повезет. Никто из моих друзей подобного не делал.

Цену я выставила в 20 тысяч рублей, но натыкалась на предложения и за 200 тысяч. Сама настолько завышать стоимость считаю бессмысленным, ведь потенциальный клиент увидит, что можно получить желаемое подешевле. Но за весь вечер мне так и не позвонили.

Думаю, когда люди видят кучу предложений по продаже мест в очереди, у них складывается впечатление, что эти очереди существуют, хотя такого потока любителей iPhone, как раньше, у магазинов уже не встретишь. Купить новую модель первыми хотят маленькие дети, либо по возрасту, либо в душе, которые не могут сказать нет своему «хочу».

Несмотря на то, что я пользуюсь «яблочной» продукцией уже около пяти лет, стоять за ним в очереди для себя явно бы не стала».