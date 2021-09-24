РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 сен. Новый детский сад на 150 мест в микрорайоне 25А городского округа Мытищи построят в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы по строительству детского сада предусмотрены государственной программой Московской области.

«В настоящее время проектирование детского сада завершено. Заключен договор на проведение экспертизы проектной документации и инженерных изысканий», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В двухэтажном здании предусмотрено размещение групповых ячеек с игровыми и спальными комнатами, спортивного и актового залов, кабинетов психолога и логопеда, медпункта и пищеблока. Общая площадь здания - более 2,6 тыс. кв. м.

На прилегающей территории установят яркие игровые площадки с теневыми навесами, обустроят спортивные площадки. Также здесь создадут все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В детском саду будут заниматься 7 возрастных групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе предусмотрены 2 группы для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет).