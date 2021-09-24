РИАМО - 24 сен. Сбербанк открыл благотворительный счет для сбора денежных средств пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии в Пермском университете. Деньги можно перечислить любым удобным способом, сообщает пресс-служба Сбербанка.

«Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Перми и сообщает об открытии счета для пожертвований им, а также пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ)», — сообщили в пресс-службе.

Получателем средств является Пермский краевой фонд социальной поддержки населения. Организация выступила с соответствующей инициативой. На благотворительный счет в Сбербанке правительство Пермского края объявило сбор средств пострадавшим и семьям погибших.

Перечислить деньги можно через приложение «СберБанк Онлайн», а также банкоматы, терминалы и офисы. Комиссия при переводе взиматься не будет.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств

Наименование организации: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»

Р/с 40603810749774000007 (рублёвый)

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

Кор/счёт 30101810900000000603

ИНН 5906008495

КПП 590201001

БИК 042202603

ОГРН 1025901366842

Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в пермском университете