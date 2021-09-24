РИАМО - 24 сен. Сбербанк открыл благотворительный счет для сбора денежных средств пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии в Пермском университете. Деньги можно перечислить любым удобным способом, сообщает пресс-служба Сбербанка.
«Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Перми и сообщает об открытии счета для пожертвований им, а также пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ)», — сообщили в пресс-службе.
Получателем средств является Пермский краевой фонд социальной поддержки населения. Организация выступила с соответствующей инициативой. На благотворительный счет в Сбербанке правительство Пермского края объявило сбор средств пострадавшим и семьям погибших.
Перечислить деньги можно через приложение «СберБанк Онлайн», а также банкоматы, терминалы и офисы. Комиссия при переводе взиматься не будет.
Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств
Наименование организации: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»
Р/с 40603810749774000007 (рублёвый)
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
Кор/счёт 30101810900000000603
ИНН 5906008495
КПП 590201001
БИК 042202603
ОГРН 1025901366842
Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в пермском университете
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