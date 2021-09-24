РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 сен. Сотрудники Госавтоинспекции Щелкова совместно с родительской общественностью гимназии №6 провели акцию «Родительский патруль», в ходе которой проверили соблюдение ПДД детьми, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В ходе мероприятия участники проверяли, как юные пешеходы, идущие в школу, соблюдают правила дородного движения. Также сотрудники ГИБДД проводили профилактические беседы, напоминая учащимся правила безопасного поведения во время перехода дороги.

Кроме того, ребятам вручили тематические памятки и световозвращающие элементы.