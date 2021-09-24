РИАМО - 24 сен. В Москве в отношении бывшего начальника управления строительства №101 ФСИН России Андрея Обрывина возбуждено уголовное дело из-за наличия у него вида на жительство на Кипре, сообщила РИАМО представитель пресс-службу ГСУ СКР по столице Юлия Иванова.

Обрывин подозревается в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у него вида на жительство в иностранном государстве.

По данным СК, в марте 2019 года Обрывин оформил себе ВНЖ Кипра, имея недвижимость на территории острова. Когда он приехал в Россию, то не подал уведомление в компетентные органы по месту проживания.

«В ближайшее время следователи приступят к проведению с фигурантом необходимых следственных действий», — добавила Иванова.