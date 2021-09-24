РИАМО - 24 сен. На территории ФГБУ «Тренировочный центр сборных команд России «Озеро Круглое» в Дмитровском городском округе Подмосковья ввели в эксплуатацию новый зал для подготовки к соревнованиям российских сборных команд по спортивной гимнастике, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Новый спортивный центр общей площадью более 6,5 тыс. квадратных метров представляет из себя современное здание с одним подземным и двумя наземными этажами.

Внутри объекта зал спортивной гимнастики со вспомогательными помещениями и двумя тренерскими комнатами, медицинский блок, блок физиотерапии, блок рентгенодиагностики и магнитно-резонансной томографии (МРТ) и конференц-зал на 50 мест.

Объект построен в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта».