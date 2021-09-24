РИАМО - 24 сен. Заменить личный смартфон на новую модель устройства можно без чрезмерных затрат, для этого нужно дождаться наступления подходящего периода, а также компенсировать часть от суммы покупки с помощью продажи старого телефона. Об этом рассказала IT- эксперт Людмила Мурзина.

Для выгодной покупки нового устройства нужно правильно реализовать существующий смартфон. Больше всего денег за старый смартфон можно выручить при самостоятельной продаже на онлайн-площадках, однако такой способ влечет за собой некоторые риски: продажа может сильно затянуться, кроме того есть вероятность столкнуться с мошенничеством.

«Не все измеряется деньгами. Когда вы пытаетесь продать телефон частным образом, то есть шанс нарваться на мошенников. Кроме того, вы точно потеряете очень много времени, потому что люди, которые захотят купить ваш телефон, могут потом передумать, и вам придется тратить время на новые встречи», - сказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Также выгодным способом реализовать телефон может стать программа trade-in по сдаче старого телефона в счет покупки нового, такой услугой можно воспользоваться во многих магазинах.

«На собственном опыте я убедилась, что в цене не очень велика разница между тем, когда продаешь смартфон сам или сдаешь его в магазин по trade-in. Это быстрая и удобная процедура. Можно сочетать trade-in с другими акциями ретейлеров, что тоже очень хорошая идея», - объяснила Мурзина.

Реализовывать старый смартфон и покупать новый нужно в подходящее время. Так, выгодное время для покупки – день скидок «черная пятница», выпадающий на конец ноября и начало декабря. Несмотря на то, что большинство скидок считаются людьми незначительными, бывают и весьма выгодные предложения. Если внимательно подойти к выбору, можно сделать удачную покупку.