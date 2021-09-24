РИАМО - 24 сен. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что нападения на учебные заведения, подобные трагедии в Перми, связаны с деструктивным влиянием на подростков интернета и компьютерных игр в частности, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что молодежь ориентируется на героев компьютерных игр, которые предпочитают решать свои проблемы с помощью ликвидации оппонента. При этом подростки не получают достаточного уровня воспитания и культуры.

«Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность», — сказал Бастрыкин.

Он также добавил, что детей надо «вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги».

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского госуниверситета. В результате произошедшего погибли 6 человек, 43 получили различные ранения.