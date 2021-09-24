РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 сен. На спортивной базе в поселке Загорянский подмосковного Щелкова установили многофункциональную спортивную площадку, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее глава Щелкова Андрей Булгаков провел встречу с жителями в Загорянском. Тогда он пообещал, что здесь появится современная многофункциональная коробка, которую можно использовать и зимой, и летом.

Теперь ребята могут играть не только в футбол, но и в баскетбол, а зимой на площадке будут заливать каток. Кроме того, в рамках благоустройства были установлены скамейки для запасных игроков, заменено освещение и сделаны пешеходные дорожки.