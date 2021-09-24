РИАМО - 24 сен. За минувшие сутки в столице выявили 2893 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 614 504 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе продолжается вакцинация населения против Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».

Государственные аптечные сети в Москве полностью обеспечены противовирусными лекарствами, а также средствами индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса и сезонного всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В РФ за сутки зарегистрировали 21 379 новых случаев коронавируса. Умерло 828 пациентов, вылечились 15 828 человек.

На сегодня в России подтверждено 7 376 374 случая Covid-19 в 85 регионах. За пандемию скончались 202 273 человека, выздоровели 6 574 608 человек.

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