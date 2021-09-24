РИАМО - 24 сен. Социальный контракт на развитие собственного дела заключили 12 жителей подмосковного Реутова, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Контракт между малоимущим жителем и соцзащитой заключается для помощи конкретной семье. Деньги - от 60 до 250 тыс. рублей - выделяются, например, на поиск работы, на открытие или расширение своего дела, на фермерство. Таким правом с начала действия программы воспользовались уже 12 жителей округа.

Срок действия контракта варьируется в зависимости от поставленной цели: с заявителем прописывается конкретный план действий, ему оказывается вся необходимая помощь.

Подать заявление на такую услугу можно через региональный портал госуслуг, МФЦ или управление социальной защиты по месту жительства.