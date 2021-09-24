РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 сен. Студенты и выпускники факультета технологии и предпринимательства МГОУ Мытищ Роман Ганин, Александр Лисевский, Марк Порошин и Никита Коренивский впервые провели интенсивную образовательную программу «3D-технологии» для школьников Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте МГОУ.

Мероприятие проходило на базе Физтех-лицея им. Капицы в городе Долгопрудный. Это совместный проект МГОУ и образовательного центра «Взлет». В подготовке и проведении программы участвовали ведущие преподаватели технологического факультета ГСГУ Коломны и центра дополнительного образования детей «Росток» — IT Cube Электростали.

В течение 9 дней участники разрабатывали свои проекты. В завершающий день школьники защитили их перед комиссией: исполняющим обязанности декана факультета технологии и предпринимательства МГОУ Алексеем Хаулиным, заведующим кафедрой современных промышленных технологий, робототехники и компьютерной графики Максимом Корецким и учителем технологии гимназии №16 «Интерес» Люберец Алексеем Вороновым.

Школьники разработали и изготовили действующие модели первого печатного станка и четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, смоделировали локацию для виртуальной игры «360».

Программа «3D-технологии» направлена на обучение учеников новым инженерным технологиям, 3D-моделированию, прототипированию и гейм-дизайну, выявление одаренных детей и включение их в олимпиадное движение. Занятия для школьников проводят студенты МГОУ, в прошлом победители и призеры, наставники участников Всероссийской олимпиады школьников по технологии.