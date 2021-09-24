РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 сен. Состоялся II Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Подмосковье – территория здоровья», его участницей стала и заведующая детской поликлиникой №4 Мытищинской городской клинической больницы Оксана Мелентьева, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Своим опытом делились медики из 14 стран. Главная цель съезда – создание единой коммуникационной междисциплинарной образовательной площадки для детских врачей, интеграция мирового опыта в практику и повышение имиджа здравоохранения Московской области.

Программа съезда выдалась насыщенной, состоялись секционные занятия, симпозиумы, была организована выставка передовых технологий и современного оборудования, использующегося в Подмосковье. Также был представлен макет детской областной больницы, которую планируют открыть в 2024 году.

В ходе съезда были рассмотрены отечественный и зарубежный опыт оказания медицинской помощи детям с Covid-19, ключевые проблемы профилактики инфекционных заболеваний у детей в XXI веке, проблемы недоношенных детей. Говорилось о лечении бронхиальной астмы, эндокринных заболеваний, патологиях речи и слуха, онконастороженности, вакцинации, пищеварении, были подведены итоги достижений детской хирургии и травматологии.