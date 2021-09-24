РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. В Подольске завершили работы по укладке дорожного покрытия с тротуаром на участке от дома №3 по Армейскому проезду до слияния с региональной автодорогой Подольск – Докукино, сообщил глава округа Николай Пестов.

Завершились работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на участке Армейского проезда вблизи деревни Докукино.

Ранее жители обращались в администрацию округа с просьбами отремонтировать дороги вдоль гаражного кооператива «Авиатор».

Кроме того, параллельно новой дороге обустроили тротуар, которого ранее здесь не было.

Участок дороги шириной 7 м оборудован 2 приемными ливневыми колодцами.