РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. Строительная готовность пристройки к зданию школы №13 на Бородинском бульваре в Подольске составляет 88%, сообщил глава округа Николай Пестов.

На контроле пристройка к зданию школы №13 на 300 мест для начальных классов. Там ведутся финальные отделочные работы. Их сдерживает отставание в сроках поставки входных дверей для классов.

Завершена установка сантехники, смонтированы лифты, завезены оборудование и мебель.

На школьной территории со стороны Бородинской улицы идут монтаж подземной емкости для сбора ливнестоков, малых форм на игровых спортивных площадках, где далее при соответствующих погодных условиях нанесут резиновое покрытие.

Искусственное покрытие футбольного поля уложили.

Строительная готовность объекта на текущую дату составляет 88%.