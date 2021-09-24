РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 сен. В пятницу в связи с работами по устранению утечки на центральном отоплении на ул. Радиоцентр-5 в Щелкове отключены отопление и горячая вода в нескольких домах, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Отопление отключено в домах №№1, 2, 5, 9, 11, 12, 13. Прекращена подача горячей воды в домах №№12, 13. Работы планируется завершить до 17:00.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.