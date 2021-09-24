РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. В Подольске в ряде населенных пунктов в пятницу отключили электроэнергию, сообщает пресс-служба администрации округа.

ПАО «Россети» — Московский регион» в пятницу проводит плановое отключение электрической энергии в деревнях Кутьино и Наумово, а также в поселке Кузнечики с 9:00 до 17:00 на 2 часа.

АО «Мособлэнерго» отключило электричество в СНТ «Садовод-любитель», СНТ «Красная горка», СНТ «ПНИТИ», СНТ «Силикатстром» в период времени с 9:00 до 12:00.