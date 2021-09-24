РИАМО - 24 сен. Порядка 70% сотрудников деловых центров Москвы вернулись в офисы, при этом работники стали задерживаться в офисе дольше, чем 2 года назад, сообщает пресс-служба оператора МегаФон.

Исследование провели специалисты МегаФона. Они проанализировали мобильный трафик персонала крупнейших бизнес-центров столицы с помощью инструментов Big Data.

В 2019 году сотрудники деловых центров задерживались в офисе после окончания рабочего дня в среднем на 10 минут. В 2021 году данный показатель увеличился до 40 минут.

Сейчас около 30% сотрудников московских компаний продолжают работать на удаленке, но, несмотря на это, потребление мобильного трафика в бизнес-центрах активно растет.

Это связано с тем, что за время пандемии Covid-19 компании перевели в онлайн-формат все ключевые бизнес-процессы. В 2021 году мобильный интернет-трафик в крупнейших деловых-центрах города вырос вчетверо по сравнению с 2019 годом. Это вдвое больше, чем в среднем по Москве.

Кроме того, люди стали больше общаться онлайн: сегодня свыше 60% общего мобильного трафика в деловых центрах приходится на соцсети и мессенджеры. При этом в 2019 году на них приходилось только 40%.

Офисные сотрудники продолжают активно пользоваться не только сервисами для обмена сообщениями, но и привычной голосовой связью. Число телефонных вызовов на одного абонента выросло в среднем на 11%.