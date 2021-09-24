РИАМО - 24 сен. Российская Госдума получит 450 смартфонов китайской компании Realme, их купили за 4,3 млн рублей, сообщает РБК.

Договор на поставку аппаратов заключили в конце лета. Количество телефонов соответствует числу мандатов парламента восьмого созыва. В ближайшее время весь госаппарат планируют перевести на Android, считают эксперты.

По информации из материалов закупки, смартфоны будут поддерживать две сим-карты и работать в сетях 4G. Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти — не менее 64 Гб, процессор должен быть восьмиядерным.

Девайсы будут поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Гаджеты должны поставить до 31 декабря этого года.