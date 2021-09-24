Грязным рудиментом, пережитком прошлого, рассадником тараканов и неприятных запахов называют жители многоквартирных домов мусоропроводы. В этом году у граждан Подмосковья появилась возможность от них отказаться. Где мусоропроводы заварят в первую очередь и что появится на их месте, выяснял обозреватель РИАМО.

80% за демонтаж

Этим летом на портале «Добродел» прошло необычное голосование: жителям Подмосковья предложили выразить мнение о демонтаже мусоропроводов в многоквартирных домах и установке на их месте колясочных. Из 15 тысяч проголосовавших 12,2 тысячи человек поддержали отказ от мусоропроводов. По итогам опроса власти определили 10 домов, где мусоропроводы переоборудуют.

Реконструкция затронет 12 тысяч жителей многоквартирных домов в городских округах Долгопрудный, Клин, Королев, Мытищи, Реутов, Люберцы. Перед стартом строительно-монтажных работ все дома должны провести собрания собственников для принятия единогласного решения по замене мусоропровода на колясочную. В Фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области рассчитывают завершить работы до 31 декабря 2021 года.

Идея отказа от мусоропроводов не нова. Современные высотки в столице и Подмосковье по новым стандартам строят без них. Освободившиеся пространства жители используют для хранения колясок, велосипедов и самокатов. Сегодня при съеме жилья именно отсутствие мусоропровода становится для многих решающим фактором, ведь это снижает вероятность встречи с тараканами и грызунами.

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Вымыть клапаны и вычистить ствол

Новые дома без мусоропровода — это важный шаг на пути внедрения раздельного сбора отходов, уверен член Общественной палаты городского округа Жуковский, председатель комиссии по ЖКХ, экологии и строительству Павел Соболев. Как рассказал РИАМО эксперт, с точки зрения экологии подобный ход позволит обществу быстрее перейти к осознанному потреблению, к которому стремится весь мир.

«Разделяя мусор, мы способствуем его эффективной переработке. С финансовой точки зрения застройщики и управляющие компании также выигрывают, поскольку затраты на строительство и поддержание мусоропровода сокращаются», — говорит Соболев.

Сегодня в Жуковском активно работают с председателями советов многоквартирных домов, организуют собрания, где одним из основных вопросов является консервация мусоропроводов и установка контейнерных площадок.

«Ни для кого не секрет, что мусоропровод — рассадник различных насекомых, грызунов и других опасных вредителей. Несмотря на то, что по нормативу ствол мусоропровода должны промывать раз в неделю, каждый день — очищать клапаны мусоропровода, у управляющих компаний зачастую нет технической возможности проводить подобные процедуры должным образом», — поясняет Соболев.

В домах, построенных в советское время, изначально не предполагалась система, которая позволила бы без проблем промывать ствол мусоропровода согласно современным требованиям. Поэтому, отмечает эксперт, очистить мусоропровод лишь силами штатного уборщика практически невозможно. А прибегать к услугам компаний, которые очищают внутренние стенки ствола мусоропровода, — значит возлагать дополнительную финансовую нагрузку на жильцов дома.

«Сейчас управляющие компании активно агитируют жителей законсервировать мусоропроводы и избавить свой подъезд от посторонних и неприятных запахов. Соответственно, приемные мусорных камер можно будет оборудовать под использование собственниками на их хозяйственные нужды: под хранение инвентаря или колясочные. В Жуковском на сегодняшний день законсервированы мусоропроводы в более чем 20 домах. Работа продолжается, мы активно проводим общие собрания собственников», — говорит Соболев.

Чтобы в доме законсервировали мусоропровод, соответствующее решение должны принять собственники большинством голосов. Только после этого управляющая компания может вывести мусоропровод из эксплуатации и установить контейнерную площадку.

Окно для паразитов

Консервация мусоропровода, по мнению Соболева, несет для жителей очевидные плюсы: это отсутствие неприятных запахов, грызунов, насекомых. В тех домах, где жители уже провели собрания, а мусоропроводы заменили на контейнерные площадки, действительно стало чище.

Юрист и частный эксперт Андрей Мозоль сравнивает мусоропроводы с кусочком средневековой Европы прямо в доме.

«Если помните, раньше в европейских странах помои выливали прямо за окно на улицу, и это было нормально. Поэтому все ходили быстро и аккуратно, но поскольку улицы были узкими, а сток осуществлялся самотеком, то все были по уши грязными. К слову, из-за такой антисанитарии в Европе происходили вспышки смертельных заболеваний: чума унесла 34 миллиона жизней, холера — 10 миллионов, а также по одному миллиону человек в год умирало от оспы», — рассказывает эксперт.

Советские мусоропроводы, по его словам, — это, по сути, очаги заразы и инфекции за дверью жилой квартиры, самое настоящее «окно» для паразитов и грызунов прямо в дом. Андрей Мозоль положительно оценивает идею их консервации и переоборудования помещений сбора мусора в технические.

«Немаловажно, что мусоропроводы не позволяют осуществлять раздельный сбор мусора, а ведь Россия с каждым годом все больше уделяет этому внимание. Оптимально для каждого дома организовать мусоросборочные площадки с учетом требований СанПиН и СНиП», — отмечает юрист.

Управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка уверена: отказ от мусоропроводов должен идти параллельно с развитием системы раздельного сбора отходов и их последующей переработки. В ином случае инициатива попросту теряет смысл.

«Мусоропровод даже при регулярной очистке сложно назвать гигиеничным местом для сбора бытовых отходов. Поэтому отказ от него, безусловно, снизит количество насекомых. Однако многое зависит от того, насколько ответственно собственники подходят к поддержанию порядка в своих квартирах, а также от качества обслуживания дома управляющей компанией», — говорит Коркка.

Разделяй правильно

По мнению руководителя навигатора по экологическим и социальным сервисам «+1Город» Ксении Топорковой, мусоропровод — априори неэкологичный способ сбора и хранения отходов, так как он не предусматривает их сортировку.

Заменить мусоропроводы эксперт предлагает понятной придомовой системой раздельного сбора отходов, которой будет сопутствовать большая просветительская работа с населением, подразумевающая размещение разъяснительных плакатов с инфографиками, проведение обучающих онлайн-встреч, собраний жильцов. Также Топоркова предлагает использовать игровые механики: например, поощрять людей, сортирующих отходы, сокращением стоимости ЖКХ на старте преобразований и наказывать штрафами на более поздних этапах.

«Несмотря на то, что нам как экологистам идеальной представляется система раздельного сбора с несколькими баками — для органических отходов, макулатуры, пластика, стекла, металла и неперерабатываемых отходов, — установленная в каждом подъезде, где ранее стояли баки мусоропровода, в России желательно проводить постепенный переход на раздельный сбор. Сначала сортировать отходы на вторсырье и смешанные, как предполагает двухпоточная система, запущенная в Москве в 2020 году, а потом постепенно добавлять баки для разных видов вторсырья — металла, бумаги, стекла и пластика», — говорит Топоркова.

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В чистоте и без хлопот

Среди тех, кто поддержал инициативу на «Доброделе», была жительница одного из домов по улице Журавлева в Электростали. Анна Н. (имя изменено — прим. ред.) живет в многоэтажке уже более 30 лет.

«Мусоропровод решением жителей не разваривали, и хлопот с ним не было. В 90-е разварили, теперь боремся то с крысами, то с тараканами», — говорит женщина.

Жительница отмечает, что в доме с каждым годом все хуже проводят санитарную обработку мусоропровода, да и сами жители некорректно избавляются от мусора. Грохот от бутылок и банок, которые летят вниз по множеству раз на день, не дает покоя жильцам первых трех этажей.

Михаил из Орехово-Зуево также высказался против мусоропровода и теперь с нетерпением ждет, когда рудимент заварят и в его доме.

«От него идет постоянный неприятный запах. Некоторые люди даже не выбрасывают мусор, а ставят возле мусоропровода, и потом из этих пакетов все вытекает. Ужас, что творится, и тараканов полный дом!», — возмущается мужчина.

Елена из Раменского считает отказ от мусоропроводов самой полезной инициативой за последние несколько лет. В их доме уже есть колясочная, но она настолько мала, что туда почти ничего не помещается. Освободившееся пространство даст возможность всем родителям с комфортом разместить детский транспорт.

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