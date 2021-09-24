РИАМО - 24 сен. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов спрогнозировал меньшую заболеваемость Covid-19 осенью 2021 года по сравнению с прошлогодней, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что многое зависит от людей. Они должны прививаться, а также соблюдать установленные Роспотребнадзором меры санитарной безопасности.

«Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики: моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», — сказал Горелов.

Он напомнил, что масочный режим пока никто не отменял.

Также Горелов сообщил, что на сегодняшний день от коронавируса в РФ привились уже 40 млн человек.