РИАМО - 24 сен. Рецидивист в Электростали решил с ножом ограбить магазин, но у него не получилось. Тогда он напал на женщину-продавца и ограбил ее, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Приезжий из Оренбурга потребовал деньги из кассы, но, не получив желаемого, похитил мобильный телефон женщины и сорвал с нее цепочку, после чего сбежал.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Он пояснил, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Электростальским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.