РИАМО - 24 сен. Загранпаспорта собираются изымать у злостных неплатещиков-россиян, мера может дополнить уже существующие ограничения, пишет в пятницу газета «Известия».

Законопроект об этом собираются рассмотреть в Госдуме в октябре. Речь идет о о внесении изменений в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации».

На данный момент уже существует ограничение на выезд человека из страны при долге по алиментам от 10 тыс. рублей или любого другого долга от 30 тыс. рублей.

Согласно данным ФССП на 1 июля текущего года, для 5 млн российских должников выезд за границу временно ограничили.

Уточняется, что за год число невыездных должников выросло более чем на 1 млн. В середине лета прошлого года их насчитывалось 3,9 млн человек. А на 1 июля 2019-го выезд за границу был закрыт для 3,5 млн должников.

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