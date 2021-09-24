РИАМО - 24 сен. Сотрудники ФСБ перекрыли один из крупнейших каналов контрабанды синтетических наркотиков на территорию РФ, сообщает РИА Новости.

Запрещенные вещества продавались через даркнет-магазины.

5 преступников задержали на территории Московской, Ростовской, Астраханской областей и Краснодарского края. Среди них есть и организатор наркобизнеса, который контролировал работу сети из Турции.

Возбуждено уголовное дело. Все задержанные арестованы.

Ранее в нарколаборатории в Рузском округе прекратили производство более 500 кг наркотиков в месяц. Из незаконного оборота изъяли мефедрон общей массой более 60 кг, 6 тыс. литров наркосодержащей жидкости, 1,5 тыс. кг прекурсоров и 22 тыс. кг химических реактивов, а также лабораторное оборудование.