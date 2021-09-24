РИАМО - 24 сен. Открытие ЦУМа в очереди ждут несколько десятков человек, в 11:00 здесь стартуют продажи iPhone 13. Корреспондент РИАМО пообщалась с покупателями и выяснила, почему они так страстно хотят приобрести новый «яблочный» смартфон.

«Мой iPhone 12 сломался, поэтому я решил заменить модель. Предзаказ ждать очень долго, а вечером занят, поэтому купить решил сейчас», — рассказал Сергей, который занял очередь у дверей магазина в 8 утра.

Покупатель Дмитрий сообщил, что приобретает новый смартфон для своей девушки, так как она «настоящая фанатка Apple». Молодой человек пришел в 7:30, чтобы занять место в очереди. Он надеется, что попадет в магазин в числе первых покупателей.

«Моя девушка хочет получить телефон сегодня. Вот из-за нее стою здесь с раннего утра, такая вот любовь. Она сейчас подъедет, выберет модель, а я просто оплачу», — добавил мужчина.

Ранее РИАМО сообщало, что на Тверской улице также выстроилась очередь возле магазина Restore. Первое место в очереди стоило от 15 до 20 тыс. рублей.

В России в пятницу начались продажи iPhone. Для покупки доступны iPhone 13 mini и iPhone 13, а так же более продвинутые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Цена iPhone 13 начинается от 79 990 рублей, а iPhone 13 Pro – от 99 990 рублей. Самая дорогая модель на 1 Тб памяти стоит почти 160 тыс. рублей.