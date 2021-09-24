РИАМО - 24 сен. Увлекательные лекции о космических путешествиях и тематические экскурсии подготовили на ВДНХ в честь Всемирного дня туризма, который будет отмечаться 27 сентября, сообщается на сайте официальном сайте мэра Москвы.

25, 26 и 27 сентября в 12:00 и 16:00 всех желающих приглашают на экскурсии, посвященные одному из самых узнаваемых памятников монументального искусства советской эпохи — композиции «Рабочий и колхозница».

Еще одна тематическая экскурсия — «Как кириллица по Руси путешествовала» — пройдет 26 сентября в 15:00 и 18:00 в центре славянской письменности «Слово».

В этот же день центр «Космонавтика и авиация» приглашает на три мероприятия, посвященные космическому туризму. В 13:00 в рамках проекта «Уроки космоса» пройдет встреча «В космос по путевке». В 16:00 состоится космический дайджест, где расскажут о первой полностью туристической миссии в космос. В 18:00 гости лекции «Космический туризм» узнают, как осуществить мечту полета на орбиту.

Для участия в мероприятиях необходима регистрация.