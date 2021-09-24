РИАМО - 24 сен. В выставочном комплексе «Экспоцентр» стартует 34-я Московская международная книжная ярмарка. На столичном стенде «Библиотеки Москвы» планируется провести около 30 мероприятий, сообщает пресс-служба департамента культуры города.

«Часть из них посвящена юбилеям любимых авторов — Михаила Афанасьевича Булгакова, Николая Алексеевича Некрасова, Федора Михайловича Достоевского. В программу входят лекции, презентации, мастер-классы и другие события», - рассказал заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

24 сентября к 17:00 посетителей приглашают на паблик-ток «Московское детство Ф. М. Достоевского». О юности и взрослении классика расскажут писатель Юрий Нечипоренко и кандидат исторических наук Алексей Виноградов. Они также презентуют свою книгу.

25 сентября в 11:00 начнется лекция, где гостям покажут такую Москву, какой ее видел Булгаков-журналист. В частности, его взгляд на события 1920-х годов. Мероприятие проведет заведующий отделом научно-исследовательской деятельности Музея М.А. Булгакова Иван Назаров.

В 14:00 в тот же день посетителей ждет еще одна лекция «Экранизация “Анны Карениной”: от немого кино до Netflix». Ее прочитает режиссер Марита Захарова. Она раскроет причины привлекательности этого романа для режиссеров.

26 сентября в 14:00 на ярмарке можно будет послушать лекцию о том, что читали в XIX веке представители разных сословий. Кандидат филологических наук Елена Бучкина поделится секретом того, как научиться понимать произведения этого периода.