РИАМО - 24 сен. В сельскохозяйственных предприятиях Московской области завершен сбор урожая лука элитных российских сортов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Сбор урожая лука-севка в хозяйствах «Лукаморе» и «Озеры» завершен. Убрали более 100 гектаров, засеянных луком, что на 5 га больше, чем в прошлом году. Валовый сбор составил порядка 2,4 тыс. тонн. Это единственные в регионе два хозяйства, которые занимаются промышленным выращиванием элитного сорта лука», - отметил Сергей Воскресенский.

По словам министра, урожайность семян этой ценной сельскохозяйственной культуры составила более 27 центнеров с гектара.

«Московская область является основным крупным поставщиком лука-севка для аграриев не только многих регионов России, но и зарубежных стран. Подмосковные хозяйства планируют со следующей недели начать продажу озимых сортов этого лука, предполагаемых для подзимней посадки в южных частях страны», - отметил Сергей Воскресенский.