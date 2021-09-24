РИАМО - 24 сен. Для того, чтобы в столице было меньше ДТП с детьми, на городских дорогах продолжают наводить порядок. Автоматизировать транспортные потоки помогает интеллектуальная транспортная система, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Камеры фото- видеофиксации нарушений ПДД и патрулирование сотрудников ГИБДД являются важнейшими инструментами профилактики опасной езды», — написал Собянин в своем личном блоге.

Мэр подчеркнул, что совершенствуется и работа таксистов.

«Недавно внедренная информационная система «Аналитика работы такси» позволяет контролировать режим труда и отдыха таксистов, не допуская переработок и чрезмерной усталости за рулем», — уточнил Собянин.

Пешеходные маршруты, которыми постоянно пользуются дети, каждый год анализируют вместе с сотрудниками ГИБДД. После этого создают рекомендации, как повысить их безопасность: к примеру, положить «лежачий полицейский» или создать островок безопасности.

Собянин добавил, что к концу 2021 г. будут подготовлены новые методические рекомендации по организации безопасных зон в радиусе 200 м от школ. Это поможет радикально снизить вероятность дорожных инцидентов.