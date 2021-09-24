РИАМО - 24 сен. В столице за 10 лет рекордно снизилась детская смертность на дорогах, количество погибших сократилось в 4 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Число пострадавших сократилось на 40% – с 1043 до 634 человек», – написал Собянин в своем личном блоге.

Он уточнил, что количество смертей снизилось с 12 человек в 2010 году до 3 человек в 2020 году.

Как в столице, так и в других регионах России с 20 сентября проходит Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Особое внимание в этом году уделяют снижению дорожного травматизма детей и подростков.

Собянин отметил, что за последнее десятилетие в городе появилось несколько тысяч новых светофоров.

«За последние 10 лет мы построили в Москве 271 внеуличный пешеходный переход и организовали более 2,5 тыс. новых наземных переходов», — сказал мэр.

Столичный градоначальник также добавил, что до конца года в городе собираются создать единую образовательную программу по безопасному поведению на дорогах. Ее хотят использовать во всех школах.