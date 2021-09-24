РИАМО - 24 сен. В рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2021» по традиции на стенде Московской области планируется подписание более 14 соглашений. Контракты по взаимовыгодному сотрудничеству будет подписывать со стороны властей региона министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В ходе аграрного форума страны на стенде Московской области запланировано подписание 14 соглашений о сотрудничестве с предприятиями агропромышленного комплекса, в том числе в реализации инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит более 13,1 млрд рублей с планируемым созданием свыше 1 тыс. новых рабочих мест», - сказал Сергей Воскресенский.

Соглашения предусматривают развитие сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, реализацию инвестиционных и инновационных проектов на территории Московской области.

«Также в планах соглашение о сотрудничестве в рамках внедрения цифровой платформы для продажи фермерской продукции. Кроме того, будет подписано соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом космических исследований Российской академии наук в рамках развития технологий и ведения работы в области развития технологий спутникового мониторинга сельскохозяйственных земель Московской области», - отметил Сергей Воскресенский.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2021» состоится 5 – 8 октября в парке «Патриот». На выставке будут представлены как крупнейшие инвестиционные проекты Подмосковья, так и небольшие фермерские хозяйства.