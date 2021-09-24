РИАМО - 24 сен. Юнармейцы Москвы отмечают 5-летний юбилей движения, на сегодняшний день в рядах этого движения насчитывает 29 тыс. ребят. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Московское отделение состоит из более чем 457 отрядов, которые действуют на базе 318 образовательных организаций. Ребята не только изучают российскую историю, но и заминаются спортом, участвуют в творческих мероприятиях. Региональное отделение «Юнармии» образовали осенью 2016 года. Во время слета были подведены итоги проделанной работы, формировалась траектория развития на будущее. Идея создания этого движения принадлежит министру обороны Сергею Шойгу, ее поддержал президент РФ Владимир Путин.

«На сегодняшний день в рядах «Юнармии» Москвы более 29 тыс. ребят. Юнармейцы проходят военную подготовку, изучают историю Отечества и участвуют в разнообразных мероприятиях, главное из которых — парад Победы на Красной площади. «Юнармия» сотрудничает не только со школами и колледжами Москвы, но и с вузами, военным комиссариатом, воинскими частями, ветеранскими организациями, героями Отечества: военными, спортсменами, общественными деятелями», — сказал заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

За 5 лет более 100 участников движения были отмечены знаками юнармейской доблести. С 2017 года обучение по модульной программе прошли около 9 тыс. столичных юнармейцев. В 2021–2022 учебном году к программе присоединятся еще более 4,1 тыс. школьников.